Оккупанты понесли потери в Луганской области, а в Донецкой области ВСУ отбили 8 атак – Генштаб

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать армию российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Россияне перегруппируются с целью усиления группировок на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка и Невельское Донецкой области.

Россияне нанесли 11 ракетных, 7 авиационных ударов и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетными ударами накрыли Купянск и Чугуев Харьковской области; Беленькое на Донетчине и Камышевахе и Кушугуме Запорожской области.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Слобожанском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелка, Липцы, Старица, Огурцово и Двухлетняя Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет активную оборону, обстреляв из танков и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Купянск, Берестово, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка и Площадка в Луганской области и Ямполевка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет активные оборонительные действия. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка, Новополь, Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Волшебное в Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник осуществляет фортификационное обустройство позиций по береговой линии и в глубине обороны, совершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Непосредственно от вражеского огня пострадали города Очаков и Херсон.

Отмечается большое количество потерь в действующих в Луганской области подразделениях россиян.

Подтверждены потери оккупантов за 24 ноября на временно оккупированной части Запорожской области. В городе Мелитополь уничтожен склад боеприпасов, около 50 человек получили ранения разной степени тяжести. Два состава были уничтожены в Васильевском районе. Здесь до 130 россиян ранены, также уничтожены 7 единиц военной техники разного типа. Число ликвидируемого личного состава врага уточняется.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также 4 по позициям их зенитно-ракетных комплексов.

Воины ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения личного состава и ОВТ оккупантов, а также 2 других важных объекта россиян.

ПВО "Патриот" для Украины, НАТО решается на решительный шаг

Читайте также: