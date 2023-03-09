Оккупанты понимают, что Мариуполь скоро будет освобожден — мэр города

Российско-оккупационная "власть" понимает, что украинское контрнаступление неизбежное и скоро Мариуполь будет освобожден.

Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко на брифинге в Украинском медиа-центре в четверг, 9 марта.

По его словам, украинские войска имеют успех в направлении Мариуполя. Они уничтожили несколько важных узлов, в том числе в порту, где оккупанты ремонтировали технику и несколько складов с боекомплектами. Также удары ВСУ привели к сбоям в логистике россиян. Теперь они жалуются, что не хватает оружия.

"Россияне думали, что Мариуполь — это тыл, но ситуация изменилась. Пока они приостановили ремонтные работы в городе. Ведь они понимают, что украинское контрнаступление скоро будет происходить и Мариуполь будет деоккупирован", — сказал Вадим Бойченко.

Информацию о передвижении российских военных или их базы предоставляют члены Мариупольского движения сопротивления, рискуя своей жизнью.

Украина готовится к контрнаступлению

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Украина уже полностью готова к контрнаступлению. По его словам, военное командование Украины ожидает хорошую погоду, поэтому контрнаступление может начаться в середине апреля.

Подобный прогноз озвучил военный эксперт Роман Свитан. Он объяснил, что начинать наступление лучше тогда, когда погода сухая, ведь чернозем на Донбассе такой, что "танк может по самую башню оказаться в грязи". То же касается и приазовских степей.

По мнению военнослужащего ВСУ Евгения Карася, направлением весеннего контрнаступления ВСУ будут Мелитополь и Бердянск, освобождение которых позволит деоккупировать Крым.

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