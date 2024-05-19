Харьковщина в очередной раз оказалась под обстрелом врага.

Днем 19 мая зафиксировано попадание в гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области. оккупанты попали в детскую железную дорогу. Поврежден подвижной состав и строения.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

К счастью, никто не пострадал.

Из соображений безопасности "Укрзализныця" в этом году не открывала в Харькове движение поездов по детской железной дороге.

Напомним, речь уже шла о том, что армия РФ на севере Харьковщины демонстрирует неспособность достичь преимущества на поле боя, несмотря на то, что Украина в течение 6 месяцев не получала необходимой военной поддержки от стран-союзниц.

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