Оккупанты попали в дом: погибли бывший проректор харьковского университета МВД и его внучка

Оккупанты попали в дом: погибли бывший проректор харьковского университета МВД и его внучка

Дом расположен в Дергачах.

В пятницу, 11 марта, российские оккупанты обстреляли городок Дергачи в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

В результате обстрела русской армии произошло прямое попадание в жилой дом. В результате обстрела погиб бывший проректор Харьковского Национального университета внутренних дел, полковник Валерий Московец.

Валерий Московский

Погибла также его 21-летняя внучка Анастасия. Были ли в доме еще люди на момент атаки, пока неизвестно.

"Были знакомы лично, некоторое время работал под его руководством. Валерия Ивановича знал как очень порядочного, честного и профессионального человека, образцового семьянина — отца и дедушку. Вечная память и искренние соболезнования родным", — говорится в сообщении главы ОВА.

Читайте также: