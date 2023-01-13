Оккупанты попали в ловушку в Соледаре: защитник города рассказал о событиях вокруг

В Соледаре вечером 13 января проходят артиллерийские дуэли между ВСУ и оккупантами, город стал для врага настоящей ловушкой.

Об этом украинский защитник Соледара Петр Волощенко с позывным "Стоун" рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Боец отметил, что наемникам ЧВК "Вагнер" до вечера 13 января удалось выйти только на "какую-то часть города".

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"Они захватили какую-то часть города, они туда заходят, но вся часть города, где они находятся, она находится под постоянным наблюдением нашей воздушной аэроразведки. Мы координируем точные удары по месту скопления", — описал ситуацию Волощенко.

Он также объяснил, почему Соледар оказался настоящей ловушкой для оккупантов.

"Они (россияне – ред.) попали в ловушку в Соледаре, сами того не подозревая. Город оказался неудобным для городских боев. Они не могут подвести тяжелую технику. Они могут работать далльней артиллерией – так же как и мы. Идут артиллерийские дуэли, контрбатарейные удары ", – рассказал боец ВСУ.

Напомним, по данным украинского Минобороны, Россия бросила чуть ли не все и основные силы на Донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления там. Всю ночь на 13 января в Соледаре продолжались тяжелые бои, продолжаются они и сейчас. Город находится под контролем ВСУ, несмотря на пропагандистские противоположные заявления противника.

Как пояснили в Госдепе США, Соледар не имеет никакого стратегического значения, поэтому заявления российских властей о якобы полном контроле над городом нужны исключительно для демонстрации успехов на фронте.

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