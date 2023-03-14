Оккупанты попали в жилой многоэтажный дом в центре Краматорска: первые кадры с места "прилета"

По информации Донецкой ОВА, по состоянию на 10 часов известно о трех пострадавших.
Утром вторника, 14 марта, российские военные нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В Сети сообщают, что ударили по жилому многоэтажному дому.
Об этом сообщают местные ТГ-каналы.
По их информации, взрыв в центральной части города прогремел около 08:20 во время воздушной тревоги. На месте работают экстренные службы, приступили к поисково-спасательной операции.
Добавим, что утром 14 марта в некоторых восточных регионах была объявлена воздушная тревога, в частности, в Донецкой области. В 9:46 дали отбой.
Тем временем в Сети появились первые кадры российской атаки жилого дома в Краматорске Донецкой области. По всей видимости, один подъезд дома разрушен, а соседние — получили повреждения.
В 09:47 глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о трех пострадавших в результате ракетного удара.
"По меньшей мере трое гражданских ранены в результате утреннего обстрела Краматорска. Россияне ударили ракетой по центру города. По оперативной информации, повредили шесть многоэтажек. На месте обстрела работают правоохранители и спасатели", — говорится в сообщении чиновника.
Напомним, российские войска концентрируют силы в Запорожском направлении. В ОК "Юг" рассказали, свидетельствует ли это о подготовке к наступлению.
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