Оккупанты пополняют резервы и готовятся к атакам в Луганской области — Гайдай

В Луганской области российские войска отошли, чтобы пополнить резервы для новых наступлений. Оккупанты также увеличили количество артиллерийских обстрелов. Однако ситуация все еще остается контролируемой.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Количество волн наступлений и в направлении Белогоровки, и направление Кременная-Лиман, то сегодня более-менее пока ситуация стабильная. Нет такого нашествия огромного. Я так понимаю, что пока они (оккупанты — ред.) оттянулись, чтобы снова в очередной раз пополнить свои резервы и снова пойдут в наступления", — отметил он.

Ситуация в Луганской области

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что оккупанты в Луганской области пытаются атаковать позиции ВСУ силами регулярной армии и большим количеством бронетехники. В район боевых действий стянули больше артиллерии, чем под Бахмутом.

Эксперты также отмечают, что направление Кременна и Купянск – это усиление правого фланга наступательных действий войск России.

В Луганской области оккупанты срочно ставят на военный учет подростков 2006 года рождения – планируют бросить их на передовую вместо кадровой армии РФ.

Читайте также: