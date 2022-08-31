Оккупанты пополняют свои потери и восстанавливают логистику: Генштаб — о ситуации на юге

На южном направлении российские военные сосредотачивают главные усилия на удержании занимаемых позиций.

Согласно данным украинских сил, большое внимание враг уделяет воздушной разведке БПЛА.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 31 августа.

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"Принимает меры по восполнению потерь и восстановлению логистического обеспечения группировки войск. Осуществлял обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Александровка, Лупарево, Красный Яр, Киселевка, Апрельское, Великое Артаково, Шевченково, Николаев, Белая Криница, Посад, Ольгино, Добрянка и Тополино. Авиационные удары получили районы населенных пунктов Андреевка, Ольгино и Плотницкое", — говорится в сообщении.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Между тем военный эксперт Олег Жданов заявил, что украинского контрнаступления на южном фронте еще не было. По его словам, ВСУ провели разведку боем.

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