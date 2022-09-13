Оккупанты пополняют войска младшим офицерским составом — Генштаб ВСУ

Российское военное руководство принимает меры по пополнению оккупационного войска младшим офицерским составом.

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

По имеющейся информации, объявлен досрочный выпуск курсантов 5 курса "Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова" в декабре этого года.

"Также досрочные выпуски состоятся в других учебных заведениях министерства обороны российской федерации", — сообщило командование.

В Гнштабе сообщили о продолжении понижения уровня морально-психологического состояния личного состава противника.

"Среди кафиров все больше распространяется практика самоискалечений, чтобы попасть на лечение в медицинское учреждение и избежать участия в боевых действиях на территории Украины", — отметило командование.

Значительная часть военнослужащих не возвращается в воинские части после окончания срока отпусков, добавили в Генштабе.

Напомним, что украинские спецназовцы из ПТРК филигранным выстрелом уничтожили вражескую БМП.

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