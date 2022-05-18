Оккупанты пополняют запасы: в Генштабе сообщили, что происходит в приграничных районах Курской области

На Северском направлении подразделения российских оккупантов обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Янжуловка и Прогресс, Черниговской и Сумской областей.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
Как отмечается, военные преступники РФ продолжают оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.
Кроме того, оккупанты проводили воздушную разведку с применением БпЛА с целью выявления подразделений наших войск, позиций артиллерии и маршрутов выдвижения.
"По имеющейся информации, подразделения вооруженных сил российской федерации, которые дислоцированы в приграничных районах Курской области, осуществляют пополнение запасов материально-технических средств и боеприпасов", — отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, что оккупанты прячутся в школах и ведут оттуда обстрелы.
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