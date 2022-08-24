Оккупанты попытались наступать, но ВСУ отразили все попытки: какая ситуация на фронтах 24 августа

Российские военные 24 августа пытаются наступать, штурмовать, улучшать свое положение и обстреливать районы населенных пунктов на разных участках фронта в Украине.

Так, продолжаются вражеские воздушные и ракетные удары по военным и гражданским целям в Украине.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Ситуация на Волынском, Полесском и Северском направлениях остается неизменной.

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На Северском направлении российские войска обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты Толстодубово, Шевченково и Засилье Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты из ствольной и ракетной артиллерии ударили по районам Харькова, Светличного, Слатиного, Русских Тишков и еще 20 населенных пунктов. Кроме того, с помощью авиации враг нанес удары вблизи Верхнего Салтова, Пришиба, Рубежного и Одноробовки.

На Славянском направлении захватчики били по районам Славянска, Долины, Бражковки, Богородичного, Краснополья, Константиновки, Дубровного. В то же время силы противника предприняли неудачную попытку нападения в направлении Новой Дмитровки.

На Краматорском направлении российская армия устроила артиллерийские обстрелы вблизи Северска, Григорьевки, Спирного, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского.

В направлении Бахмута вражеская ствольная и ракетная артиллерия "накрыла" районы Константиновки, Соледара, Веселой Долины, Бахмутского, Майорского, Шумов, Зайцевого, Васюковки, Кодемы, Белогоровки и Яковлевки. Оккупанты с помощью авиаударов пытались уничтожить важные объекты в районах городов Соледар и Бахмут.

Российские войска пытались улучшить свое тактическое положение в направлении населенных пунктов Соледар, Бахмутское и Кодема. Все эти попытки были отражены и силы отступили.

На Авдеевском направлении захватчики обстреляли из ствольной артиллерии и множественных ракетных систем окрестности Авдеевки, Александрополя, Опытного, Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки и Невельского. Вражеские авиаудары потерпели районы населенных пунктов Марьинка, Александрополь и Водяное.

Армия РФ наступательными и штурмовыми действиями снова пыталась установить контроль над населенными пунктами Пески и Невельское. Однако противник не потерпел успеха, понес потери и отошел.

На Новопавловском направлении зафиксированы удары вражеской авиации вблизи Владимировки, Павловки и Новомайорского.

Украинские защитники отразили наступление врага в направлении населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Павловка, Большая Новоселка.

В Запорожском направлении оккупанты обстреляли из ствольной и ракетной артиллерии районы населенных пунктов Новополе, Малые Щербаки, Орехов и еще 15-ти. Вражеские самолеты были сбиты возле Новоселки, Полтавки, Новополя и Дорожнянки.

В то же время морская группировка врага в водах Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи по блокированию гражданского судоходства и повреждению военных объектов и элементов инфраструктуры вглубь территории Украины.

На Южнобужском направлении войска захватчиков для сдерживания украинских войск устроили обстрелы территории вдоль линии столкновения. Враги также нанесли удары из авиации по участкам населенных пунктов Трудолюбовка, Андреевка, Потемкино, Александровка, Лозовое, Большое Артаково и Белая Криница.

Российские войска предприняли неудачную попытку нападения в направлении Николаевки. Там защитники Украины нанесли врагу урон и отбросили его обратно.

Напомним, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что все слухи о возможном нападении Беларуси – это информационно-психологическая операция влияния РФ на украинцев.

Как "Азовсталь" стал символом сопротивления россиянам и показал мужество украинского народа

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