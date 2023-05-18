Оккупанты попытались обмануть ВСУ перед ночной атакой: Гуменюк рассказала о действиях врага

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, как российские военные пытались обмануть украинских во время ракетной атаки в ночь на 18 мая.

Об этом Гуменюк сказала в эфире "24 канала".

Как сообщила представительница Сил обороны юга, незадолго до начала ракетной атаки россияне завели все свои ракетоносители в море в пункты базирования.

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"Перед этой атакой все ракетоносители были заведены в пункты базирования и не находились в акватории. Непосредственно перед нанесением удара надводный ракетоноситель вышел в зону пуска на дежурство в Черное море и выпустил "Калибры", – описала действия врага Гуменюк.

Она также рассказала детали об атаке по промышленному объекту в Одесской области, в результате чего погиб охранник.

"Они выискивают такие объекты, которые их коротковолновому мозгу кажутся базами чего-то. На самом деле им даже невдомек, что в развитой стране есть логистические склады. К примеру, те же зерновые терминалы, ангары, в которых может храниться зерно и т. д., чем Украина кормит целый мир", – рассказала представительница Сил обороны юга.

Ракетная атака по Украине 18 мая

Российские захватчики в ночь на 18 мая выпустили по Украине 30 ракет, 29 из которых были сбиты силами ПВО. Уничтожены также четыре вражеских дрона.

В частности, враг выпустил ракеты Х-101/555 по Киеву и области. Обошлось без попаданий, однако в результате падения обломков есть повреждения, в частности горел гаражный кооператив.

Зафиксировано попадание российской ракеты по объекту инфраструктуры Хмельницкого района. Обошлось без пострадавших.

В Кировоградской области часть ракеты взорвалась на территории дома. Кроме того, обломки российского дрона упали на один из объектов.

Над Одесчиной силы ПВО сбили восемь крылатых ракет, однако одна упала на промышленный объект. На месте погиб охранник, еще два человека ранены.

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