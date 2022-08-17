Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты попытались прорвать оборону ВСУ на Харьковском направлении, но потерпели поражение

Дата публикации
Просмотры
844
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты попытались прорвать оборону ВСУ на Харьковском направлении, но потерпели поражение

Фото: Associated Press

Российские войска 17 августа попытались прорвать оборону украинских войск по направлениям населенных пунктов Лебяже и Базалиевка на Харьковском направлении.

Однако оккупанты потерпели неудачу и вынуждены были отойти.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме того, захватчики продолжили свои ежедневные обстрелы в Харьковском направлении. Так, враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии устроил обстрел районов населенных пунктов Харьков, Новая Николаевка, Дементиевка, Коробочкино, Печенеги, Русские Тишки, Одноробовка, Лебяже, Новое, Светличное, Сосновка и Рубежное.

Напомним, на Славянском направлении враг пытался продвинуться, получил "на орехи" от ВСУ и побежал назад.

В Крыму взорвался военный состав россиян с ракетными комплексами - Рефат Чубаров

В Крыму взорвался военный состав россиян с ракетными комплексами - Рефат Чубаров

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация