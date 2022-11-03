Оккупанты попытались сделать из Херсона ловушку для ВСУ: эксперт заявил о разоблачении планов РФ

Эксперт не исключает "жест доброй воли" со стороны российских войск в ближайшие недели.

Российская армия на самом деле не планирует покидать Херсон, а оккупанты пытались сделать "ловушку" для ВСУ: отвлечь их городскими боями и вторгнуться в тыл.

Об этом военный эксперт, экс-замглавы СБУ Виктор Ягун рассказал в выпуске "Аргумент".

Он пояснил, что Россия специально запустила информационно-психологическую спецоперацию о якобы планах покинуть Херсон.

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"Враг попытался спровоцировать украинские войска на контрнаступление неподготовленное, начав информационную кампанию: "все пропало", "все бросаем", "эвакуация"... Реально же оккупационная администрация — в Скадовске. В Херсоне никого из коллаборантов точно не осталось, но из Херсона попытались сделать "ловушку", где сконцентрировали последние подразделения, которые могли собрать на фронте. Огромное количество этих войск реально имеют гражданскую одежду. То есть все сделано для того, чтобы втянуть в городские бои украинские войска и попытаться выйти в тыл в наши ВСУ, и организовать "территориально-партизанские игры", – рассказал Ягун.

Он отметил, что украинская сторона очень быстро это разоблачила. Теперь у захватчиков появилась новая тактика: они строят фортификационные сооружения, не собираясь "сдавать" Херсон.

Военный эксперт также заверил, что продвижение ВСУ продолжается, хотя и не быстрыми темпами. У этого есть свои преимущества: сокращается фронт и украинские войска больше контролируют переходы через реку Днепр.

По прогнозам Ягуна, не будет никаких штурмов Херсона, вместо этого будет разворачиваться игра на вытеснение.

"Если случится провал этого фронта, они просто не смогут эвакуировать технику, а личный состав они могут бросить. Это будет игра на вытеснение, никто никого штурмовать в лоб не будет", – добавил экс-замглавы СБУ.

Он также сказал, что не исключает "жест доброй воли" со стороны российских войск в ближайшие недели.

Что происходит на Херсонщине

ВСУ продолжают военную операцию на юге Украины и позже об этом появится информация, которая будет достойна ожидания ее, анонсировала 2 ноября спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Внезапно 3 ноября стало известно, что из здания Херсонской облгосадминистрации исчез российский флаг.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич полагает, что таким образом оккупанты пытаются создать иллюзию, что покидают областной центр.

Также известно, что российские войска не покидают правый берег Херсона, хотя ранее заявляли об обратном. Они вывозят оттуда только деньги, награбленные и "администрации", сообщил нардеп, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Россияне готовят Херсон к уличным боям, сообщил военный эксперт Олег Жданов. Захватчики принудительно вывозят гражданских, зачищают территорию, чтобы потом спокойно вести боевые действия.

Жизнь в 2 км от линии фронта - село в деоккупированной Херсонской области

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