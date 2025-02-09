Оккупанты попытались установить флаг в Торецке, но ВСУ быстро уничтожили их "победу"

Штурмовая группа противника попыталась установить флаг, просто забросив его на одно из зданий в городе, но бомбер ВСУ сбросил снаряд на флаг окупантов.

Сегодня утром российские оккупанты попытались поднять флаг страны-агрессора на копре шахты в Торецке. Однако их намерения были быстро сорваны благодаря слаженным действиям украинских военных.

Об этом сообщили в официальном канале ОСУВ "Хортица".

Пилоты ударных FPV-дронов бригады "Хищник" атаковали захватчика сбросом боеприпасов, а артиллерия отдельной механизированной бригады накрыла позицию огнем. В результате оккупанты даже не успели развернуть флаг.

Тем временем другая штурмовая группа противника попыталась установить флаг, просто забросив его на одно из построек в городе. Однако украинские защитники быстро среагировали – бомбер бригады "Хищник" точным сбросом ВОГа сбил флаг оккупантов.

Оккупанты пытались повесить свой флаг над шахтой в Торецке

Напомним, город Торец Донецкой области продолжает оставаться под контролем Сил обороны. Фейк о якобы "взятии" города понадобился россиянам, чтобы "перекрыть" свои потери в Курской области.