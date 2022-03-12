"Оккупанты попытаются подать воду в Крым": стало известно, что происходит на Каховской ГЭС

Оккупанты взорвали одну из дамб.

Россияне, захватившие Каховскую ГЭС, попытаются подать воду в Крым. Они взорвали одну из дамб, частично вода пошла по Северокрымскому каналу, но этого недостаточно.

Об этом 12 марта сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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"Это попытка России, я думаю, ни для кого не новость. Они попытаются подать воду в оккупированный Крым, поскольку все же прекрасно понимают, что все их сказки о том, что за эти годы они решили вопрос с водой – не более чем пропагандистский шаг. Они взорвали одну из дамб, частично вода пошла, скажем так, по Северокрымскому каналу", — сказал он.

Буданов подчеркнул, что вода не может идти сама – это надо понимать.

"Это сложная система гидротехнических сооружений, которая требует перекачки насосными станциями. То есть просто так вода туда не пошла и не пойдет", — отметил он.

Напомним, что Запорожская АЭС находится под контролем российских военных. Оккупанты заявили, что они заменяли побережье Каховского водохранилища, которое граничит с АЭС.

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