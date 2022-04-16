Оккупанты попытаются возобновить наступление, чтобы выйти на админграницы Херсонской области

Учитывая вооруженную крылатыми ракетами группировку российских военных кораблей в акватории Черного моря, уровень угрозы ракетных ударов остается высоким.

Российские войска в Николаевской и Херсонской областях продолжают меры по восстановлению боеспособности, пытаются пополнить запасы и оборудовать позиции.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Очевидно, противник активизирует боевые действия и постарается возобновить наступление с целью выхода на административные границы Херсонской области. Но наши силы готовят адекватный ответ", — отмечается в сообщении.

В ночь на 16 апреля оккупанты обстреливали украинские позиции и населенные пункты, используя танки, БМП и артиллерию. Ракетными ударами поражены разные объекты инфраструктуры Кировоградской и Николаевской областей.

Однако этой же ночью российские войска понесли потери: 14 членов личного состава и четыре единицы техники.

"Учитывая пребывание в акватории Черного моря группировки российских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами, уровень угрозы ракетных ударов остается высоким", — подчеркнули в ОК "Юг".

Текущая оперативная обстановка на юге Украины: утро 16.04.2022 https://youtu.be/dc_il4pH_Rs Пятьдесят вторые сутки героического противостояния украинского народа рашистской агрессии начались в сопровождении сирен воздушной тревоги. Вражеские атаки направлены не только по югу, а почти по всей Украине. В Николаевской и Херсонской области противник продолжает меры по восстановлению боеспособности, пытается пополнить запасы и оборудовать позиции. Очевидно, что противник активизирует боевые действия и будет пытаться возобновить наступление с целью выхода на административные границы Херсонской области. Но наши силы готовят адекватный ответ. На протяжении ночи враг обстреливал наши позиции и населенные пункты, используя танки БМП и артиллерию. Ракетными ударами поражены разные объекты инфраструктуры Кировоградской и Николаевской областей. Общие потери врага только за эту ночь составили 14 рашистов и 4 единицы техники. Ввиду нахождения в акватории Черного моря группировки российских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами, уровень угрозы ракетных ударов остается высоким. Обращаем внимание сограждан на соблюдение алгоритма действий по сигналам воздушной тревоги. Избегать массовых скоплений людей, проявлять бдительность и осторожность при обнаружении неизвестных или подозрительных предметов. Не приближайтесь и не прикасайтесь к таким находкам. Предупредите компетентные органы и тех, кто рядом об вероятной опасности. Держим строй! И вместе приближаем Победу! Опубликовано Оперативное командование "Юг"/Operational Command “South” Суббота, 16 апреля 2022 г.

Напомним, в украинской разведке сообщили, что оккупационная администрация Херсона пытается убедить местное население, что преступления России в Украине совершаются во благо людей, а "вооруженные силы РФ не воюют с украинским народом".

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