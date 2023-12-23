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Оккупанты пошли на штурм позиций ВСУ возле Спирного: как это для них закончилось (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Оккупанты пошли на штурм позиций ВСУ возле Спирного: как это для них закончилось (видео)

Штурм окупантов возле Спорного / Фото: скриншот с видео

Враг потерял боевую технику, а солдаты оккупационной армии вынуждены были сдаться в плен.

В Сети появилось эпическое видео бездарного штурма российских оккупантов на позиции ВСУ вблизи села Спирное на Донетчине, севернее Соледара. Враг потерял боевую технику, а солдаты сдались в плен.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Сухопутных войск, видно, как вражеские БМП подъехали почти вплотную к украинским позициям и высадили десант.

Бойцы 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й бригады оказались готовы к этой вылазке и отразили вражеское наступление, уничтожив технику и встретив живую силу противника огнем.

Оккупанты по-пластунски бежали с поля боя, но это им не помогло.

Чтобы сохранить себе жизнь, вражеские солдаты вынуждены были сдаться в плен. На последних кадрах пленные на коленях просят прощения у Украины.

Оккупанты пошли на штурм позиций ВСУ возле Спорного и попали в плен

Оккупанты пошли на штурм позиций ВСУ возле Спорного и попали в плен

Напомним, ранее на Купянском направлении российские войска пытались продвинуться в сторону украинских позиций. Снайперы 8-го отдельного полка ССО отразили попытку захватчиков.

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Дата публикации
Просмотры
567
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