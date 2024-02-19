Оккупанты пошли в массированное наступление на Запорожье: где прорвался враг и какие шансы захватить новые территории

Российские войска активизировали наступление на Запорожском направлении. Враг пытается зайти в само Роботино, которое было освобождено во время контрнаступления ВСУ в 2023 году. По данным аналитиков, бои продолжаются за опорный пункт, южнее — за населенный пункт. Отмечается, что ВС РФ смогли продавить оборону возле Вербового. ВСУ осуществляют стабилизационные мероприятия. Без них ситуация может сложиться плохо.

ТСН.ua собрал все, что известно о наступлении оккупантов на Запорожском направлении.

В субботу, 17 февраля, Силы обороны Украины разгромили попытку наступления российских оккупантов на Запорожском направлении. По данным командования, ВСУ уничтожили 18 единиц российской техники, из них - три танка.

Потери личного состава страны-агрессора — около 70 солдат убитыми и 80 ранеными.

Глава отдела по связям с общественностью ОВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что на Запорожском направлении нет потерь позиций украинских Сил обороны, ситуация стабильная.

"Ситуация на Запорожском направлении стабильна. Потерь позиций нет. Речь идет скорее о локальных попытках россиян в направлении села Роботино. К такой активности Силы обороны были готовы", — рассказал Лиховой.

Спикер уверен, что из-за особых природных условий и возведенных фортификационных сооружений российские армии труднее будет пробить оборону ВСУ. Также у россиян нет по большой протяженности Запорожского направления одного сконцентрированного ударного кулака, чтобы пробить украинскую оборону.

"Ресурс, по которому оцениваются способности противника — это соотношение сил... Для наступления у противника должно быть достаточное количество боеприпасов, горючего и других материально-технических средств, плюс инфраструктура, которая позволила бы вести полномасштабное и долговременное наступление", — заявил в свою очередь руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического толка Евгений Ерин.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что накануне российская армия пошла в наступление на Запорожском направлении.

Что говорят аналитики

После завершения боев за Авдеевку Донецкой области российским оккупантам нужно принимать решения, куда перебрасывать основные силы дальше. Противник может попытаться выйти на оперативное пространство западнее города или сконцентрироваться на Купянске Харьковской области, Часовом Яру в Донецкой области или Роботино в Запорожской области. Об этом сообщают аналитики DeepState в понедельник, 19 февраля.

По их данным, на Запорожском направлении российские оккупанты начали массированную атаку от Роботино до Вербового. Часть сил противника смогла прорваться к Роботино, однако большинство было ликвидировано защитниками.

По данным аналитиков, ВС РФ смогли продавить украинскую оборону возле Вербового, там проводятся стабилизационные мероприятия.

Аналитики ISW также дали с утра неутешительный прогноз. По их данным, несвоевременная западная помощь Украине позволила российским войскам начать наступление сразу на трех участках фронта одновременно.

В частности, 18 февраля российские войска совершили, по меньшей мере, три наступательные операции:

вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности в направлении Купянска и Лимана

в Авдеевке и вокруг нее

вблизи Роботино, на западе Запорожской области

Между тем издание NYT пишет, что оккупанты совершают наступление на пяти направлениях. Это наиболее опасная ситуация с начала полномасштабного вторжения.

Речь идет об Авдеевском, Марьинском, Роботинском, Кременском и Бахмутском направлениях.

"Россия накопила до 40 тысяч военных в районе Мариуполя и около 110 тысяч в районе Купянска и Лимана. Россия также пытается вернуть территории, которые ВСУ освободили во время контрнаступлений в 2022 и 2023 годах", — отмечают журналисты.

Справка:

Украинские войска полностью освободили село Роботино в Запорожской области в конце лета 2023 года. Это очень важный населенный пункт, тяжелые бои за который продолжались три месяца. Западные обозреватели указывают, что для прорыва российской обороны в Роботино Украина использовала стратегические резервы, в том числе 82-ю десантную бригаду. В ответ россияне непрерывно обстреливают село из артиллерии, продолжаются бои.

Чем важно Роботино?

Роботино – небольшое село, площадью 3 кв. км, где до войны официально жили менее 500 человек. Однако во время русско-украинской войны оно приобрело чрезвычайно важное тактическое значение.

Дело в том, что населенный пункт находится на автодороге из Орехова в Токмак. До этого логистического хаба российской армии от Роботино примерно 20 км. Далее от Токмака лежит город Мелитополь – одна из главных целей украинского контрнаступления.

Еще в начале июня 2023 года именно в направлении Роботино начались активные действия украинского войска. Одним из главных движителей была вновь созданная 47-я механизированная бригада "Магура".

Ее задачей было преодолеть плотные минные поля и укрепление россиян перед селом и выйти к главной линии обороны РФ, пролегающей сразу за Роботино.

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