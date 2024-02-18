Оккупанты пошли в наступление на еще одном направлении и продвигаются — ISW

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки на Запорожском направлении.

Оккупационные войска начали наступление на Роботине в Запорожском направлении и, как утверждают спутниковые фото, имеют определенное продвижение.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 17 февраля, показывают, что российские войска отразили позиции к югу от Роботина.

Американские аналитики, ссылаясь на данные от российских милблогеров, пишут, что российские войска возобновили наступление на Роботине и сейчас активно штурмуют деревню, а некоторые милблогеры утверждают, что кафиры продвинулись вплоть до западных окраин Роботине.

"ISW еще не наблюдала визуальных доказательств российских достижений в самом Роботине, а также российской подготовки к наступлению или активизации в этом районе. Некоторые российские милблогеры опровергли заявления об активизации наступления близ Роботиного и сообщили, что российские войска только активизировали авиацию и артиллерию, а не наземные атаки", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Запорожском направлении. ФОТО: ISW

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Роботиного, Вербового (восточнее Роботиного) и Малой Токмачки (к северо-востоку от Роботиного).

Сообщается, что подразделения российской 49-й отдельной воздушно-десантной бригады (новосформированная бригада), готовятся к штурму вблизи Каменского, примерно в 35 км северо-западнее Роботиного.

Напомним, ранее депутат облсовета предупреждал, что российские кафиры готовят наступление на Запорожском направлении.

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