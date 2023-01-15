Оккупанты после бомбардировки дома в Днепре обстреляли Никопольщину: известно первые детали

В Марганецкой громаде оккупанты повредили линию электропередач, питающую насосную станцию местного водоканала.
Российские оккупационные войска в ночь на 15 января выпустили по мирным городам и селам Никопольщины Днепропетровской области более 20 снарядов.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
По его данным, оккупанты били из тяжелой артиллерии по Красногригоревской, Марганецкой и Никопольской громадах. К счастью, люди не пострадали.
"Напряженной была ночь в Никопольщине... Россияне трижды обстреляли район из тяжелой артиллерии. Ударили по трем громадам — Красногригоревской, Марганецкой и Никопольской. Выпустили по мирным городам и селам более 20 снарядов", — пишет чиновник.
В Марганецкой громаде повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию местного водоканала. Без воды осталось более 60 тысяч семей.
На месте работают аварийные службы. Детали обстрелов еще выясняются.
Ракетный террор в Днепре
Российские оккупационные войска 14 января разбомбили в жилом доме в Днепре. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне ударили по Днепру ракетой Х-22. А запуски были из Курска и района Азовского моря.
Обстрелять город приказал приказ командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин. Это тот самый российский оккупант, который отдавал приказ ударить по ТЦ в Кременчуге на Пасху.
По состоянию на 6.00 15 января в Днепре на месте попадания российской ракеты в жилой многоквартирный дом спасли 38 человек, в том числе шестерых детей. Число погибших возросло до 17 человек, из них один — ребенок. Ранены 73 человека, в том числе 14 детей.
В Днепре объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки на жилой дом.
Президент Владимир Зеленский пообещал возмездие за удар по жилому дому в Днепре.
Читайте также: