Оккупанты после бомбардировки дома в Днепре обстреляли Никопольщину: известно первые детали

Российские оккупационные войска в ночь на 15 января выпустили по мирным городам и селам Никопольщины Днепропетровской области более 20 снарядов.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

По его данным, оккупанты били из тяжелой артиллерии по Красногригоревской, Марганецкой и Никопольской громадах. К счастью, люди не пострадали.

"Напряженной была ночь в Никопольщине... Россияне трижды обстреляли район из тяжелой артиллерии. Ударили по трем громадам — Красногригоревской, Марганецкой и Никопольской. Выпустили по мирным городам и селам более 20 снарядов", — пишет чиновник.

В Марганецкой громаде повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию местного водоканала. Без воды осталось более 60 тысяч семей.

На месте работают аварийные службы. Детали обстрелов еще выясняются.

Ракетный террор в Днепре

Российские оккупационные войска 14 января разбомбили в жилом доме в Днепре. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне ударили по Днепру ракетой Х-22. А запуски были из Курска и района Азовского моря.

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Обстрелять город приказал приказ командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин. Это тот самый российский оккупант, который отдавал приказ ударить по ТЦ в Кременчуге на Пасху.

По состоянию на 6.00 15 января в Днепре на месте попадания российской ракеты в жилой многоквартирный дом спасли 38 человек, в том числе шестерых детей. Число погибших возросло до 17 человек, из них один — ребенок. Ранены 73 человека, в том числе 14 детей.

В Днепре объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки на жилой дом.

Президент Владимир Зеленский пообещал возмездие за удар по жилому дому в Днепре.

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