Оккупанты после двух суток на блокпостах выпустили пол тысячи автомобилей и автобусов с эвакуированными в Запорожье

Оккупанты после двух суток на блокпостах выпустили пол тысячи автомобилей и автобусов с эвакуированными в Запорожье

Почти пол тысячи авто с оккупированных территорий вместе с эвакуационными автобусами ночью добрались в Запорожье.

На последнем блокпосте решисты людей держали более двух суток, семьи вынуждены были ночевать прямо в машинах – оттуда их орки не выпускали и даже пытались убедить вернуться назад, говорится в ТСН.

Сотни авто въезжают в Запорожье уже после комендантского часа. Люди крайне истощены: последние двое суток провели на блокпосту рашистов. На подконтрольную Украине территорию их просто не выпускали. «Ну просто остановили. Говорят, что украинские не пускают. «И кому вы нужны в Запорожье? Вас там не ждут!». Такие были разговоры. Такое впечатление, что они просто нами прикрывались, чтобы блокпосты не бомбили», – предполагают эвакуированные.

Они все из оккупированных населенных пунктов Запорожья и Донбасса. Признаются, уже не верили, что доберутся на подконтрольной Украине территории. Усталых людей кормят и расселяют на ночлег.

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«Первое желание вытянуть ноги. Я рада до безумия, что мы дома. Трехкомнатная квартира – все сгорело полностью. Можно ли в 75 лет так остаться? А у нее вообще провалилась квартира с 5 по первый этажи. Уничтоженный город, страшнее ничего нет…», — говорит выехавшая из Мариуполя женщина.

Мариуполь, Бердянск, Михайловка, Энергодар – всего оттуда приехало более полутысячи автомобилей и десятки автобусов. Люди рассказывают, что рашисты со своих позиций несколько раз избивали артиллерией рядом с колонной. "Мы добирались очень долго, а еще было очень страшно. Четыре раза бабахало и было страшно, а еще три раза мне было плохо. В Польшу собираемся", – рассказывает эвакуированный ребенок.

Женщина рассказывает о жизни в Энергодаре, который контролируют россияне. Если в начале жители ежедневно выходили на митинги против оккупантов, сейчас там царит страх. В городке атомщиков – россияне устроили настоящий террор. «Едут люди прямо в машине, там что-то им не понравилось, документы не понравились – дали пару раз, машину забрали, свою «зетку» нарисовали и уехали», – рассказывает она.

Несколько дней люди будут оправиться, а дальше — направятся кто, куда. Часть будет оставаться в Запорожье, а большинство будет ехать дальше, к западным границам.

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