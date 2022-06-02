Оккупанты после короткой паузы могут переключиться на Донецкую область — разведка Британии

Оккупанты после короткой паузы могут переключиться на Донецкую область — разведка Британии

Россия взяла под контроль большую часть Северодонецка и оккупантам важно форсировать реку Северский Донец, которая позволит им взять под контроль Луганскую область.

После вероятного захвата Луганщины оккупантами они могут переключить внимание на Донецкую область. Вероятно, России понадобится не менее короткая тактическая пауза, чтобы перейти к наступлению. Но это может привести к потере набранного за последнюю неделю темпа наступления.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки 2 июня.

В разведке Британии говорят, что, несмотря на захват россиянами большей части Северодонецка, основная дорога, ведущая в город, предположительно остается под контролем Украины.

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"Но Россия продолжает добиваться успехов благодаря мощной концентрации артиллерии. При этом российские войска во время боев за город понесли потери", — сказано в сообщении.

В разведке объясняют, что сейчас россиянам жизненно важно форсировать реку Северский Донец, которая является естественным препятствием для продвижения их войск. Достигнув этого, кафиры смогут взять под контроль Луганскую область и переключить внимание на Донецкую область.

"Вероятно, России понадобится, по меньшей мере, короткая тактическая пауза, чтобы подготовиться к переправам через реку и дальнейшему продвижению вглубь Донецкой области, где украинские вооруженные силы заняли оборону. Эта пауза может привести к замедлению темпа продвижения, который российские войска взяли в последнюю неделю", — говорят. британские разведчики.

Отмечается, что потенциальные места пересечения включают участок между Северодонецком и соседним Лисичанском, а также недалеко от недавно захваченного Лимана. В обоих местах линия реки, вероятно, по-прежнему контролируется украинскими силами, разрушившими существующие мосты.

Напомним, разведка Британии сообщала, что после захвата Северодонецка россияне сосредоточатся на Краматорске и трассе Днепр-Донецк.

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