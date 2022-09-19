Оккупанты после поражения на Харьковщине перешли к новой тактике — эксперт

Российские оккупанты после поражения в Харьковской области осознали свои ошибки и начали строить эшелонированную оборону, чтобы помешать дальнейшему продвижению ВСУ.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский на Youtube-канале ТСН.

"Общаясь с друзьями, которые сейчас находятся на передовых позициях в Харьковской области, мы наблюдаем ситуацию, когда противник наконец с военной точки зрения пришел в себя, понял, что произошло. И сейчас они переходят к созданию эшелонированной обороны", — отметил он.

Как пояснил эксперт, "есть признаки создания позиций второго эшелона, есть признаки минирования на подходе к позициям первого эшелона".

"Противник осознал, что произошло. Он понимает, что на сегодняшний день у него нет сил и средств для ведения каких-либо наступательных действий на том направлении, и он переходит к так называемой стратегической обороне", — добавил Грабский.

Ранее Центр стратегических коммуникаций обнародовал инфографику, как ВСУ в течение прошлой недели освобождали Харьковщину и Донбасс.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, с 6 сентября украинские защитники освободили около 8500 км² украинской территории.

По данным Генштаба ВСУ, только за первые две недели сентября было освобождено более 300 населенных пунктов. В частности, в ходе масштабного наступления ВСУ были освобождены города Балаклея, Изюм, Купянск, Волчанск, поселки Большой Бурлук и Двуречное, деревни в Дергачевской и Золочевской общинах. Также Силы обороны Украины зашли на север Донбасса.

Российские войска после так называемой "перегруппировки" в Харьковской области бежали в оккупированные районы Донбасса и сосредоточили усилия на попытках их удержать.

По данным Генштаба ВСУ, россияне "сосредоточили усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании временно захваченных территорий и срыве активных действий наших войск по отдельным направлениям".

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