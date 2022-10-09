Оккупанты после взрыва на Крымском мосту запретили автобусам и фурам ездить по нему

Так называемая оккупационная "власть" Крыма запретила грузовикам двигаться по незаконно построенного Керченского моста после взрыва и последующего пожара, которые произошли 8 октября.

Крымским мостом, где после взрыва была разрушена часть дорожного покрытия, оккупанты разрешили двигаться пока только легковым авто.

Об этом заявил назначенный Кремлем так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, пишут Крым.

Марионетка Путина заявил, что такой запрет будет действовать до "особого распоряжения". Он добавил, что оккупанты посилили работу с "обеспечения транспортной безопасности" на объектах морского транспорта в Крыму.

"Проезд по Крымскому мосту до особого распоряжения будет разрешен только для легковых автомобилей, грузовики продолжат отправлять паромами", — сообщил Аксенов.

По данным СМИ, оккупанты организовали перевозку автобусов и большегрузных автомобилей паромом. Их будут возить по маршруту Керченский морской рыбный порт — порт "Кавказ". Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт "Крым" — порт "Кавказ".

Сейчас перед Крымским мостом оккупанты проводят осмотр транспортных средств и граждан.

Взрыв на Крымском мосту

Напомним, утром субботы, 8 октября, в результате взрыва были уничтожены две секции Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров с Россией. Этим взрывом была нарушена важнейшая линия поставки вооружения для российских войск, воюющих на юге Украины, и нанесен дополнительный удар Кремлю, который и так терпит постоянные потери на фронте.

Между тем, общество активно обсуждает, как Путин будет мстить за подрыв Крымского моста. Комментируя это, советник Офиса президента Алексей Арестович выразил мнение, что Путин может нанести по Украине ядерный удар, в частности, атаковать ТЭЦ.

Однако, политолог и исследователь Гарвардской школы Кеннеди Марьяна Буджерин считает, что хотя подрыв Крымского моста и является огромной оплеухой президенту РФ Владимиру Путину, диктатор все же не решится использовать ядерное оружие против Украины.

По последним данным российских властей, в результате взрыва и пожара погибли по меньшей мере 5 человек.

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