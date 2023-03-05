Оккупанты постоянно меняют тактику возле Кременной: Гайдай рассказал, как действуют россияне

Оккупанты постоянно меняют свою тактику возле Кременной Луганской области. Россияне наступают то сотнями пехоты, то несколькими ротами тяжелой техники.

Об этом рассказал руководитель Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Пытаются тактику менять, хотя это им мало чем помогает. Скорее всего, это зависит от тех подразделений, которые там есть. На самом деле туда кроме мобилизованных россиян отправляют еще и кадровые войска. Их видят, их уничтожают. Иногда кого-то берут в плен и таким образом узнают, кто именно шел в наступление", – рассказал он.

По словам Гайдая, несколько дней назад оккупанты наступали в составе более 200 пехотинцев (около трех рот). Впоследствии пытались штурмовать просто двумя ротами тяжелой техники.

"Они пытаются искать слабые места, ищут возможности продавить нашу оборону, но все полностью контролируемое нашими Силами обороны", — подчеркнул Гайдай.

Напомним, глава Луганской ОВА также рассказал, что оккупанты сосредоточили "все усилия" на Кременной. Также постоянно обстреливается Белогоровка, однако украинские защитники держат оборону.

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