"Оккупанты постоянно подбрасывают новые бригады": эксперт о боях за Авдеевку

Оккупанты штурмуют Авдеевку, потому что им нужны хоть какие-то победы. Однако они понимают, что их действия обречены на провал.

Об этом заявил в интервью OBOZ.UA военный эксперт Роман Свитан.

"Дело в том, что бои, которые сейчас идут в районе Авдеевки, носят локальный характер. Ширина фронта там максимум 10 километров, участвуют несколько батальонов, хотя в последнее время в сторону Ясиноватой, Макеевки и Донецка подбросили еще несколько бригад. Но постоянно в боях участвуют 3-4 батальона врага, не больше. Это не широкомасштабные наступательные действия на линии фронта в 1200 километров. Здесь всего 10 километров. Поэтому по этой ситуации нельзя судить о положении на всем фронте", — сказал он.

Эксперт говорит, что настроения в российской армии подавлены, там понимают бесперспективность выполнения боевых задач. Их реально нужно менять на новые части. Именно в Донецк под Авдеевку завозятся свежие части, в частности, из Донецка.

"Они пытаются таким образом разбавить эту усталость россиян от войны. Они ведь воюют на большом плече. Например, россияне, выловленные в Бурятии, едут 7 тысяч километров в Украину и заходят на оккупированную территорию выполнять боевые действия. Это очень морально давит", - добавил он.

Поэтому им, отмечает Свитан, срочно нужна какая-нибудь победа.

Напомним:

Вражеская армия постоянно пытается оцепить Авдеевку. По данным британской разведки, наступление в районе Авдеевки совершает преимущественно "1-й армейский корпус ДНР".

Российские оккупанты обстреливают город из артиллерии и активно пользуются авиацией. Россияне сбрасывают на город бомбы КАБ-500.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу".

Аналитики сообщают, что президент РФ Владимир Путин сменил риторику по поводу наступления оккупантов на Авдеевку Россияне в информационном пространстве уменьшают ожидания по поводу продвижения захватчиков на фронте в Украине.

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