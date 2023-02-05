Оккупанты построили базу на севере Крымского полуострова (видео)

Об этом OSINT-аналитик Брейди Африка сообщил в Twitter.

Российские захватчики выстроили базу на севере Крымского полуострова.

Об этом OSINT-аналитик Брейди Африка сообщил в Twitter.

В частности, он опубликовал спутниковые снимки, на которых видна вертолетная площадка, укрепленный периметр и автомобильные галсы.

Отметим, что накануне так называемые власти в Крыму заявили, что национализировано около 500 объектов недвижимости на полуострове, включая некоторые из принадлежащих высокопоставленным украинским политикам и бизнесменам.

Опубликованные аналитиком координаты свидетельствуют, что военная база кафиров построена на Арабатской стрелке. В частности, во временно оккупированном Геничевском районе Херсонской области.

Напомним, модель и владелица тату-студии Алина Левчук показала, как выглядели приглашения, на пьяные вечеринки, где издевались над девушками. По ее словам, там нет никакого намека на алкоголь или насилие, а наоборот — речь шла о благотворительности.