Оккупанты построили дамбу возле Токмака: Bellingcat назвал угрозу для ВСУ и показал снимки

Российские войска построили дамбу в окрестностях оккупированного Токмака на Запорожье, чтобы, возможно, затопить территории и помешать продвижению ВСУ.

Об этом сообщают расследователи Bellingcat, опубликовав спутниковые снимки.

Аналитики предполагают, что оккупанты могут рассматривать тактику затопления Токмака.

Спутниковые снимки за 6 июня свидетельствуют, что захватчики построили похожую на песчаный барьер дамбу на реке Токмачка в пределах линии своей обороны. Аналитики со ссылкой на следы шин предполагают, что россияне используют плотину как дополнительный мост, хотя рядом расположена функционирующая дорога P37.

Во время возведения этой плотины вражеские силы уже затопили районы ниже по реке, чтобы, вероятно, помешать продвижению Сил обороны Украины. В результате будет поднятие уровня воды, заболочение и пересыхание водохранилищ.

"Повышение уровня воды в реке Токмачка может быть частью более масштабных усилий, направленных на замедление продвижения украинских войск. В частности, чтобы замедлить восточное оцепление Токмака в случае прорыва ВСУ вблизи города", – говорится в сообщении расследователей.

Справа на фото видно, как в результате возведения плотины вода накапливается и разливается на соседние поля. Слева от моста в центре изображения зафиксирован желтый песчаный барьер. К плотине ведут следы шин. Фото: Planet Labs

Россияне построили дамбу возле Токмака, чтобы помешать продвижению ВСУ

Ситуация на Запорожском направлении фронта

Как сообщил накануне украинский военный и журналист Тарас Березовец, ВСУ медленно, но постоянно продвигаются на Запорожском направлении. Войска сейчас сосредоточены на захвате первой линии обороны врага. По словам Березовца, движение украинских сил идет в направлении крупнейшей базы оккупантов – Мелитополя.

В тот же день заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ двигаются на Мариупольскому и Бердянскому направлениях. Основное направление – юг, но есть продвижение и на Бахмутском направлении. Маляр отметила, что продвижения хоть и медленные, но уверенные, "все по плану".

Утром 29 мая Маляр сообщила о продвижении ВСУ на 1300 м на Бердянском направлении. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях и "выгрызают" у врага каждый метр земли.

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