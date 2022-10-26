Оккупанты построили несколько линий обороны на Херсонщине: подробности от ВСУ

В Херсонской области военные РФ, ожидая контрнаступления ВСУ, выстроили несколько линий обороны как на правом, так и на левом берегу Днепра. Строительные материалы для оборонных сооружений оккупанты забирают у местных жителей, поскольку имеют проблемы с логистикой.

Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на Youtube-канале ТСН.

"Они частично эвакуируются, самое ценное перевозят на левый берег. Часть войска остается, но в основном те, кого не жалко, кого можно оставить на линии обороны, чтобы они приняли на себя первый удар", — рассказала она.

По словам Гуменюк, вторая линия обороны обустраивается ближе к самому областному центру.

"Они осознают, что напор наших войск будет непрерывным. Пусть он будет отсрочен во временном промежутке, но он будет. Поэтому они выстраивали несколько рубежей обороны — и на правом берегу, и на левом", — сказала она.

Как отметила представитель Сил обороны юга Украины, "инстинкт самосохранения заставляет строить линию обороны".

"Логистика у них нарушена, очень усложнено инженерное обустройство, поэтому они у местных похищают строительные материалы, чтобы хоть как-то укрепить свои позиции. И минирование для них нормальная практика — отступая каждый раз они минируют участки перед подходом наших сил", — рассказала Гуменюк.

Также она прокомментировала вывоз из Херсона памятников российским военачальникам Суворову и Ушакову:

"Если уж они свои памятники, "скрепы" утащили с собой... Это говорит о том, что во-первых, мародерство среди них бессмертно в крови, а во-вторых — что они не собираются возвращаться туда, осознают свою дальнейшую судьбу".

Как известно, вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в Херсонской области на правом берегу Днепра.

Захватчики эвакуировали так называемые "государственные" учреждения из Херсона. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Крыма были вывезены работники и имущество банков и пенсионного фонда. Также город покинули известные херсонские коллаборанты Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов.

Группировка российских военных в Херсоне сейчас оценивается в цифру от 20 до 25 тысяч, РФ испытывает существенные проблемы с их обеспечением.

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что ВСУ взяли под контроль все переправы. По его словам, оккупанты не смогут вывести войска из Херсона, как они сделали это на Харьковском направлении.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты в Херсоне переодеваются в гражданскую одежду и готовятся к уличным боям.

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