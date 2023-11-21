Оккупанты построили оборону образца Второй мировой войны: эксперт о ситуации на южном фронте

На южном фронте продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты сконцентрировали там самую большую группировку.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил военный аналитик, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

“Бои происходят каждый день, нет ни одного тихого дня, ночи или даже часа. Но противник там сконцентрировал больше всего свою группировку, потому что прекрасно осознает, что будет, если "линию Суровикина" мы таки добьем. Мы сейчас где-нибудь посередине. Общая ее ширина в пределах 25 км. Мы где-то на 12-13 километрах, во второй линии. Вторая линия – главная. Там огромная сеть шансов, окопов, ДОТов, есть даже подземные тоннели. Это свершившийся факт — россияне умеют окапываться. Здесь только война малых групп. Я не займусь прогнозировать, как долго это продлится, но рано или поздно чаши шатнутся в чью-то пользу”, — подчеркнул Петр Черник.

Он также добавил, что россияне там построили классическую эшелонированную оборону образца Второй мировой войны, имеет три линии.

“Первая – линия снабжения, минные поля, "зубы дракона" и все, что взрывается. Мы ее в этом отдельном плацдарме прошли. Вторая линия является самой серьезной – шанцы, окопы, ДОТы и тому подобное. Здесь находится главный личный состав, оборудованные позиции для артиллерии, вся бронетехника. Это гигантская паутина. Следующая линия – тыловые позиции. Сейчас во второй линии ведутся очень тяжелые бои”, — подчеркнул военный аналитик.

Напомним, что российская оккупационная армия уменьшила количество попыток штурмовать позиции ВСУ на Таврическом направлении.

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