Оккупанты построили в Крыму тайные вертолетные базы, пункты вооружения и заправки — OSINT-аналитик их обнаружил

Площадки на "Арабатке" россияне построили примерно в октябре 2022 года – тогда, когда им срочно понадобилось перебазировать свои вертолеты

Российские оккупанты построили во временно захваченном Крыму тайные вертолетные базы и пункты вооружения и заправки для них.

Об этом сообщил OSINT-аналитик офицер запаса Tatarigami_UA в микроблоге X (бывший Twitter).

Как отметил аналитик, в ноябре, когда украинские войска продвинулись в направлении Херсона, россияне переправили свои вертолеты с аэродрома "Чаплинка" в более безопасное место, а именно на Арабатскую Стрелку, в село Стрелковое Генического района возле базы отдыха "Юбилейная".

Тайная вертолетная база РФ в Крыму Фото: Tatarigami_UA в микроблоге X

База на Арабатской стрелке

На спутниковом фото, демонстрируемом аналитиком, можно увидеть 20 вертолетных площадок, некоторые из них заняты российскими вертолетами типа Ми-24, Ми-8, Ка-52 и, возможно, Ми-28. Это территория пляжного курорта "Волна".

Он отметил, что в 2021 году этих площадок там не было, а это значит, что россияне быстро создали временную вертолетную базу, а курорты и отели, вероятно, отдали под жилье для пилотов. .

"Этот пример действительно еще раз подчеркивает тот факт, как враг может адаптироваться под современные угрозы, как это было, например, с теми же ракетами GMLRS, когда после успешной кампании ВСУ еще в 2022 году по уничтожению целей на расстоянии в 80 км оккупанты были вынуждены оттащить ряд своих разных объектов", – отметили специалисты Defense Express.

Напомним, военная разведка Украины заявила, что не успокоится, пока Черное море снова не станет свободным. Как сказал боец Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным "Тринадцатый", "у нас новая цель – потопить больше российских кораблей".