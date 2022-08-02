Оккупанты потерпели неудачу и отступили при попытке улучшить тактическое положение — Генштаб ВСУ

Однако враг совершил обстрелы населенных пунктов вблизи Харькова.
На Харьковском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Чугуев, Дементиевка, Протопоповка, Гусаровка, Чепель, Питомник, Черкасские Тишки, Петровка, Ртищевка, Старый Салтов, Скрипаи, Сосновка, Циркуны и Светличное.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Враг также нанес авиационный удар неподалеку от Верхнего Салтова.
Однако оккупанты потерпели неудачу и отступили при попытке улучшить тактическое положение в направлении Терновая – Байрак.
Напомним, фронт на Харьковском направлении выглядит "замороженным". В ближайшее время существенных изменений на этом направлении не будет.
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