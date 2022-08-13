Оккупанты потерпели поражение в попытках продвинуться в направлениях Павловки, Новоселки, Лозового и Широкого

Российские войска 13 августа производит огненное поражение на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Так, вражеские обстрелы продолжаются недалеко от Владимировки, Павловки, Угледара и ряда других населенных пунктов.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в вечерней сводке.

Оккупанты нанесли авиационные удары по районам Новоселки, Павловки, Владимировки и Червоного.

Захватчики пытались улучшить свое тактическое положение в направлениях Павловки и Новоселки, однако потерпели поражение.

В то же время в Южнобужском направлении вражеские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру вблизи Степной Долины, Парутиного, Прибугского и других населенных пунктов. Российская авиация действовала возле Андреевки, Осокоровки, Белого Колодца и Лозового.

Российские войска также попытались продвинуться в районах населённых пунктов Лозовое и Широкое. Эти попытки не увенчались успехом, поэтому оккупанты понесли потери и отступили.

Напомним, предводители российских военных покинули их на правом берегу реки Днепр в Херсонской области, а сами перемещаются на левый берег.

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