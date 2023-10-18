Оккупанты потеряли 63 единицы техники в районе только одного села: карта DeepState

Российские войска потеряли не менее 63 единицы своей техники в районе села Красногоровка на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал Deepstate со ссылкой на спутниковые снимки.

Там проанализировали спутниковые фото и зафиксировали, что российские оккупанты потеряли более 60 единиц военной техники. Практически вся эта техника была уничтожена в районе Красногоровки (А) Донецкой области и на подъезде к этому селу.

В Deepstate отметили, что потери врага в живой силе оценить сложно. В то же время, там указали, что только на упомянутом участке количество погибших российских захватчиков "измеряется сотнями".

Карта с местами уничтожения российской военной техники в районе Красногоровки / Фото: t.me/DeepStateUA

"Но есть и неприятные новости. Данная атака – это очередное доказательство недееспособности тактики бронированных кулаков, когда одна из сторон концентрирует технику и за счет преимущества в ней пытается добиться успеха на поле боя", – отмечается в сообщении.

Авторы добавили, что доказательством этого являются разбитые украинские колонны возле Малой Токмачки, Вербового, Роботиного, Старомайорского, Новодонецкого и Ровнополя, а также разбитые колонны россиян возле Угледара, Новоегоровки, Макеевки, Андреевки, Марьинки, а теперь еще и Красногоровки и Водяного-Первомайского.

Место расположения Красногоровки на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

Напомним, как сообщили в ВСУ 18 октября, россияне продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении с целью полностью окружить город, а также устраивают там 12-часовые обстрелы. В то же время за неделю враг потерял там до 400 бойцов убитыми и до 600 ранеными, около 90 единиц бронетехники и три самолета.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Наступление на Авдеевку может быть самой крупной операцией России за 2023 год!

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