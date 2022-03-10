Оккупанты потеряли боеспособность и вводят резервы: как прошли сутки на фронтах (ночная сводка)

Оккупанты потеряли боеспособность и вводят резервы: как прошли сутки на фронтах (ночная сводка)

Россияне до сих пор надеются оцепить Киев, продолжая наступательную операцию на Полесском и Сиверском направлениям.

Украинские защитники дают достойный отпор врагу и сдерживают наступление российской армии по всем направлениям.

Об этом говорится в ночном своде Генштаба ВСУ по состоянию на 00.00 10 марта.

В некоторых направлениях захватчики потеряли боеспособность и вводят резервы. Для наращивания боевых возможностей враг осуществляет перемещение к границам Украины соединений и воинских частей по другим стратегическим направлениям.

Беларусь

Беларусь оказывает поддержку оккупантам в обеспечении поставок горюче-смазочных материалов, использовании железнодорожной инфраструктуры и аэродромной сети.

Диверсии

Оккупанты не отказались от планов проведения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры.

Киев

Россияне до сих пор надеются оцепить Киев, продолжая наступательную операцию по Полесском и Сиверском направлениям.

Слобожанское направление

Противник наступает на Изюм, Петровское, Грушеваху, а также Сумы и Ахтырку.

Донбасс и Юг

Вражеское наступление продолжается также на Донецком и Таврическом направлениях. Противник наращивает группировку войск на Николаевском направлении.

В Черноморской и Азовской операционных зонах оккупанты продолжают изолировать район боевых действий. Корабельные группировки ВМФ России находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав.

ВСУ в слаженном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск.