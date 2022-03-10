Оккупанты потеряли боеспособность и вводят резервы: как прошли сутки на фронтах (ночная сводка)

Россияне до сих пор надеются оцепить Киев, продолжая наступательную операцию на Полесском и Сиверском направлениям.
Украинские защитники дают достойный отпор врагу и сдерживают наступление российской армии по всем направлениям.
Об этом говорится в ночном своде Генштаба ВСУ по состоянию на 00.00 10 марта.
В некоторых направлениях захватчики потеряли боеспособность и вводят резервы. Для наращивания боевых возможностей враг осуществляет перемещение к границам Украины соединений и воинских частей по другим стратегическим направлениям.
Беларусь
Беларусь оказывает поддержку оккупантам в обеспечении поставок горюче-смазочных материалов, использовании железнодорожной инфраструктуры и аэродромной сети.
Диверсии
Оккупанты не отказались от планов проведения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры.
Киев
Россияне до сих пор надеются оцепить Киев, продолжая наступательную операцию по Полесском и Сиверском направлениям.
Слобожанское направление
Противник наступает на Изюм, Петровское, Грушеваху, а также Сумы и Ахтырку.
Донбасс и Юг
Вражеское наступление продолжается также на Донецком и Таврическом направлениях. Противник наращивает группировку войск на Николаевском направлении.
В Черноморской и Азовской операционных зонах оккупанты продолжают изолировать район боевых действий. Корабельные группировки ВМФ России находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав.
ВСУ в слаженном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск.
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