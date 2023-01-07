Оккупанты потеряли глубокий тыл на Таврическом направлении: генерал описал действия ВСУ

Украинские защитники сейчас контролируют все попытки россиян создать условия для активных действий.

У русских войск на Таврическом направлении фактически уже не существует такого понятия, как глубокий тыл благодаря успешным контрнаступательным операциям ВСУ.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, сообщили в Минобороны.

"На Таврическом направлении такого понятия как "глубокий тыл" для врага уже фактически не существует. Мы успешно проводили контрнаступательные операции на Харьковском и Херсонском направлениях благодаря удачному сочетанию огня и маневра", — проинформировал генерал.

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Он отметил, что сейчас украинские войска контролируют все попытки врага организовать эффективную оборону и создать условия для активных действий.

Тарнавский также заверил, что ВСУ делают все, чтобы уничтожить максимальное количество сил и средств оккупантов даже во время относительной стабильности своих позиций.

"Чем больше мы уничтожим их сейчас, тем меньше будет работы в ходе окончательного освобождения Украины от захватчиков", — подчеркнул командующий группировкой войск "Таврия".

Напомним, накануне в представительстве президента Украины в Крыму сообщили, что наступательные действия ВСУ приближаются к так называемому сухопутному коридору к полуострову, и этот коридор уже находится на линии огня.

По оценкам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, ВСУ могут одновременно освобождать Запорожскую область, левобережную Херсонщину и часть южной Донетчины, если на это будет достаточно ресурсов.

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