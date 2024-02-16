Оккупанты потеряли наблюдательные пункты на островах: Гуменюк о левобережье Херсонщины

За прошедшие сутки войска РФ на левом берегу Херсонской области трижды штурмовали украинские позиции. Утратили наблюдательные пункты на островах и более 60 оккупантов.

Об этом в эфире "Общественное. Сопротивление" рассказала руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, российская армия трижды штурмовала позиции ВСУ пехотой. Бронетехнику оккупанты не применили. Тем временем Силы обороны продолжают работу по укреплению на плацдарме и по возможности его расширения.

"Силы обороны работали по уничтожению автобронетехники войск РФ — до 15 единиц, есть попадание в боевой пункт боеснабжения и наблюдательные пункты на островах, которые они продолжают развертывать для того, чтобы предусмотреть действия наших сил обороны", — рассказала Гуменюк.

Захватчик потеряли четыре крупнокалиберных орудия и более 60 оккупантов. ВСУ ведут радиоэлектронную борьбу вдоль правого берега для того, чтобы левобережная группировка войск РФ не имела возможности эффективно использовать FPV-дроны.

"Процентов на 30-40 удалось нарастить объем радиоэлектронной борьбы. Это хороший показатель. Потому что в современных условиях не только средства огневого поражения эффективны и не всегда именно они эффективны", — сообщила руководитель прессцентра.

Напомним, в утренней сводке Генштаба 16 февраля сообщили, что ВСУ сдерживают оккупантов возле Авдеевки и удерживают свои позиции в Херсонской области. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций в Херсонском направлении.

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