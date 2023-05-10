Оккупанты потеряли почти роту солдат за сутки боев на Таврическом направлении

Украинские военные на Таврическом направлении 9 мая уничтожили почти роту российских оккупантов и восемь единиц их техники.

Об этом сообщил объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Там сообщили, что российские войска основные усилия сосредотачивают на наступательных действиях на Авдеевском и Марьинском направлениях. Так, в течение 9 мая враг 18 раз атаковал украинские позиции, однако получил отпор и отошел.

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Российские захватчики из танков, РСЗО и ствольной артиллерии обстреляли позиции украинских защитников и прифронтовые населенные пункты. Враг использует дроны для коррекции огня артиллерии. Всего за сутки на Таврическом направлении было зафиксировано 434 обстрела.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления выполнили 707 огневых задач в течение суток. Речь идет и о контрбатарейной борьбе, и о работе по выявленным ранее плановым целям.

"Потери противника на Таврическом направлении составляют почти роту. Также уничтожены и повреждены 8 единиц вражеской ВВТ", – отмечается в сообщении.

Добавим, что в российской армии в зависимости от рода войск численность роты может быть от 30 до 150 солдат.

Ситуация на Таврическом направлении

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 7 мая сообщил о "результатах на Таврическом направлении", за которые поблагодарил десантников 79-й бригады и артиллеристов 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь".

По данным Минобороны Украины, российская армия на Таврическом направлении ведет позиционную оборону, чтобы не позволить украинским войскам закрепиться на островах в устье Днепра.

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