Оккупанты потеряли тыловые позиции в Луганской области — военная администрация

На участке фронта в Луганской области продолжаются активные боевые действия. Активных наземных операций оккупанты не проводят, они потеряли тыловые позиции в области.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко.

"На временно оккупированных территориях Луганщины произошли мощные взрывы не только на передовых позициях и в местах дислокации российских войск, но и в тылу. И это свидетельствует о том, что уже у врага нет тыловых позиций в Луганской области, все простреливается. Оккупанты передвигают военную технику по тылах. Враг в поиске новых возможностей по формированию позиций", — подчеркнул Власенко.

Глава военной администрации также отметил, что россияне пытаются скрыть военную технику по тылам и ищут возможности формирования новых позиций.

Напомним, в Луганске 15 мая ранен так называемый министр внутренних дел "ЛНР" Игорь Корнет в результате взрыва в парикмахерской в центре города.

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