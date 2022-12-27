Оккупанты потеряли в Украине все боевые танки, которые были в строю до 24 февраля, — эксперт о ситуации на фронте

Чтобы восстановить один танк россиянам приходится "раздевать" на запчасти примерно 3-4 машины, потому что они потеряли соответствующие технологии восстановления.

Враг потерял все танки, которые были в строю до полномасштабного вторжения России.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"С одной стороны, если опираться на информацию Генштаба ВСУ следует, что россияне потеряли все свои танки, которые были в строю до начала войны. Очевидно, значительное количество — 1,5 тыс. было возвращено из базы консервации", — отметил он.

По словам эксперта, с артсистемами ситуация схожая.

"В планах Шойгу (министр обороны РФ – ред.) — создать два военных округа, мотострелковые дивизии, дополнительные бригады. Но чем они их вооружать будут?.. По лучшим показателям работы российского ВПК, им для производства этой техники понадобятся несколько лет, а ввести в бой 200 тыс. чмобиков они рассчитывают в течение полугода. Возможно, россияне будут пытаться извлекать из старых запасов, для психологического эффекта вытаскивать новое, а подавляющее большинство бросать как привыкли — стальная каска времен Второй мировой войны и старый автомат", — отметил он .

Добавим, что вблизи границы с Беларусью нет наступательной группировки, способной совершить вторжение с территории в Украину.

Также напомним, что в Германии подвергли критике канцлера Олафа Шольца за отказ предоставлять Украине танки для борьбы с российской агрессией.

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