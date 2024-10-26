Оккупанты потеряли два вертолета за один день – что известно

В Керченском проливе разбился военный вертолет россиян.

Об этом сообщил Telegram-канал Fighterbomber, близкий к ВКС РФ.

Сначала в сообщении было указано, что речь идет о вертолете Ка-27, затем авторы изменили его модель на Ка-52. Впоследствии сообщение еще раз отредактировали, отметив, тип вертолета пока не установлен.

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По неподтвержденной информации в z-каналах, причиной аварии стала техническая неисправность.

Официальные российские источники информацию об аварии вертолета пока не комментируют.

Еще один вертолет россиян разбился в Кировской области. По сообщениям МЧС РФ, вертолет санавиации Ми-2 "совершил жесткую посадку" в лесу. На борту находились 4 человека, по крайней мере, три из них погибли. О причинах аварии пока не сообщается.

Напомним, в России исчез вертолет Ми-8, летевший из поселка Николаевка на Камчатке в направлении вулкана Вачкажец. На борту могло находиться 19 туристов. Судьба пассажиров неизвестна.

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