Оккупанты потеряют свое преимущество: эксперт оценил важность нового оружия, которое получит Украина

Крупнейший пакет военной помощи от США за все время войны и обнадеживающая информация о поставках танков позволят ВСУ проводить масштабные и мощные контрнаступления.

Об этом говорил советник министра внутренних дел, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в эфире общенационального телемарафона.

Эксперт выразил надежду, что объявленная помощь от США поступит максимально быстро и положительно оценил информацию о возможной поставке Украине танков Leopard 2 от европейских союзников.

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“Вчера об этом заявила Финляндия, что готова будет передавать, если другие страны к этому присоединяются. Все больше информации о том, что поляки ведут переговоры, чтобы передать часть своих "Леопардов" Украине. Если это произойдет, это будет действительно огромный прорыв для того, чтобы мы имели возможности для масштабных и мощных наступлений”, — подчеркнул Вадим Денисенко.

При этом он отметил, что нельзя говорить об определяемости одного вида оружия, подчеркнув, что для удачного контрнаступления требуется набор разной техники.

“Танки несомненно являются одной из важнейших составляющих этого контрнаступления. Но переданные БМП, дополнительные "Хаймерсы", снаряды – это огромный плюс для нас, который усилит наши артиллерийские возможности. Раньше все успехи россиян обеспечивались серьезным артиллерийским преимуществом – в Лисичанске было 1:25 и даже 1:30 в определенные моменты. Под Бахмутом у них уже нет такого преимущества и в дальнейшем тоже не будет”, – предположил эксперт.

Денисенко подчеркнул, что оккупанты воюют, прежде всего, количеством, о чем свидетельствует устланное трупами вражеских солдат поле боя под Бахмутом, и испытывают проблемы с артиллерией и бронетехникой.

Напомним, Минобороны США опубликовало полное содержание нового пакета военной помощи для Украины в размере более 3 млрд долларов.

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