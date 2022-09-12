Оккупанты потратили многомиллионные ракеты на уничтожение зернового элеватора в Николаевской области

Зерно до сих пор дымится после попадания.

В Николаевской области враг накануне бил ракетами по тыловому городку. Чудом обошлось без пострадавших, впрочем, уничтожены тонны зерна, говорится в ТСН.

В обеденное время воскресенье по Вознесенку попадают ракеты. Все попадания – в местное зернохранилище, моменты попадания фиксируют местные.

Спасатели тушили почти триста метров площади.

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На элеватор прилетает уже второй раз, предыдущий прилет был тоже в воскресенье и посреди белого дня. «Зерно и голуби. Никаких, во время войны, здесь не размещалась ни одна воинская часть, даже временно никто не находился из военных. Но у нас есть то, что есть. Прилеты здесь. Вокруг жилых зданий. У нас здесь с 4 сентября было 120 поврежденных построек, после вчерашнего прилета еще 86», — рассказывает мэр города.

Эти ракеты были пущены с самолетов – 3 ракеты по 6 миллионов гривен. Руководитель элеватора говорит, что зерна здесь было на меньшую сумму, чем стоимость ракет.

Татьяна Анатольевна показывает — ее дом, он самый близкий к элеватору, теперь полностью избит, вылетели окна, пробило крышу. Во дворе собрали огромные куски металла и оставила себе, в память о русских оккупантах.

В Николаевской области россияне уничтожили тонны зерна

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