Оккупанты повредили 59 культовых сооружений в восьми областях Украины — Госэтнополитики

В ведомстве подготовили интерактивную карту, позволяющую видеть все пострадавшие объекты.

С начала полномасштабной войны России против Украины от атак захватчиков уже пострадали не менее 59 культовых сооружений в восьми областях.

Об этом сообщает Государственная служба по этнополитике и свободе совести.

"С 24 февраля пострадали уже, по меньшей мере, 59 сооружений духовного значения (не считая прилегающих зданий) по меньшей мере в восьми областях Украины: Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской. Подавляющее большинство из них – православные храмы. Разрушения потерпели также мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций", — говорится в сообщении.

В ведомстве также подготовили интерактивную карту, позволяющую видеть все пострадавшие объекты.

Напомним, в Киеве устанавливают защитные конструкции для памятников культурного наследия.

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