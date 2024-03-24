Оккупанты повредили энергетические объекты "Нафтогаза" — Чернышев

Россия нанесла массированный удар по Украине.
Оккупационная армия России утром 24 марта атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Есть повреждения объектов Группы " Нафтогаз " на западе.
Об этом сообщил глава правления НАК Алексей Чернышев.
"Предварительно – без пострадавших. Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Детали позже", — говорится в сообщении.
Напомним, после атаки россиян во Львовской области поврежден критический объект инфраструктуры.
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