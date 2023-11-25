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Оккупанты повредили инфраструктуру "Укрэнерго" – где может не быть света

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
404
Время на прочтение
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Оккупанты повредили инфраструктуру "Укрэнерго" – где может не быть света

ЛЭП / Фото: pixabay.com

Враг повредил воздушные линии электропередачи в результате ночной атаки по Украине.

В центральном регионе Украины в результате ночной атаки оккупантов повреждены магистральные воздушные линии электропередачи "Укрэнерго" и линии распределения облэнерго. Надежность энергопитания в регионе снижена.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Наши ремонтные бригады вместе с коллегами уже приступили к аварийно-восстановительным работам. В период выполнения восстановительных работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и Киевской области", — говорится в сообщении.

Энергетики призвали людей экономить электроэнергию и не перегружать сети.

Напомним, в ночь на 25 ноября оккупационные войска России массированно атаковали Киев беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась более шести часов. ТСН.ua собрал все, что известно об атаке дронами по столице.

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Дата публикации
Просмотры
404
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