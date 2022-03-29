Оккупанты повредили линию электропередач, соединяющую города Луганской области: Северодонецк обесточен

Ремонтные работы усугубляются отсутствием техники, которую уничтожили россияне.

Российские оккупанты повредили линию электропередач за территорией Северодонецка – город обесточен.

Об этом 29 марта сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Около двух часов назад россияне повредили мощную линию электропередачи напряжением 110 кВ, которая соединяла города Луганской области. Сейчас Северодонецк полностью обесточен. Конечно, отключены от питания насосные станции, отсутствует централизованная подача воды. Специалисты-линейники уже выехали на место аварии на ЛЭП. Время ремонта будет зависеть от объемов повреждений", – отметил Гайдай.

Он также добавил, что ремонтные работы усугубляются отсутствием у специалистов ООО "ЛЕО" и местных РЭСов необходимого количества спецтехники. Вчера во время ночного обстрела российской армией было уничтожено сразу пять единиц специализированного транспорта предприятия.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 34-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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