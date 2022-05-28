Оккупанты повредили мост Северодонецком и Лисичанском, у врага значительные потери в Луганской области

Оккупанты повредили мост Северодонецком и Лисичанском, у врага значительные потери в Луганской области

Россияне не перестают обстреливать Луганскую область.

Оккупантам страны-агрессора удалось пожать на ранее занятые позиции. Поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском. Проезд между городами сохраняется.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, у россиян значительные потери. Они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, захватчики не оставляют попыток выйти в тыл украинских войск и нарушить логистическое обеспечение Луганской области.

В течение суток Северодонецк враг в упор обстреливал несколько раз, по меньшей мере, трижды. Кое-где начинались уличные бои. В результате вражеских атак повреждено 14 многоэтажек.

Кроме того, серьезно обстрелян близлежащий поселок Синецкий. Также зафиксированы разрушения в других городах Луганщины: девять домов в Горном, по четыре – в Золотом и Лисичанске, у поселков Врубовка – 12, селе Орехово – два.

В общей сложности, за минувшие сутки на Донбассе отбиты восемь атак врага, уничтожены пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Подразделения ПВО уничтожили БПЛА типа «Орлан-10».

Напомним, начались 94 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Оккупанты продолжают штурм на Донбассе, но успеха не имеют, ВСУ отбили восемь атак страны агрессорки в течение суток. Детальнее о ситуации на фроне — в утренней сводке 28 мая.

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