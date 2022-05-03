Оккупанты повредили на Житомирщине 120-летнюю церковь

В селе Нова-Буда еще в марте, в результате падения российской авиаракеты, получила повреждения Свято-Хрестовоздвиженская церковь.

Российские оккупанты в результате авиаудара повредили Свято-Хрестовоздвиженская церковь в селе Нова-Буда на Житомирщине, которая была построена в 1900 году.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Кроме того, ранения получил местный житель, шедший мимо церкви в магазин. Событие произошло еще 1 марта.

"Наибольший обломок упал прямо посреди дороги перед зданием храма, остальными посекли крышу прицерковной часовни, близлежащие деревья, а от взрывной волны вылетели стекла практически во всех окнах постройки", — рассказывает местный староста Анатолий Писаренко.

По предварительным выводам специалистов УГСЧС, которые вместе с полицейскими проводили осмотр места происшествия, рухнули обломки вражеской авиаракеты. Сохранилась даже маркировка даты ее изготовления.

Начальник Радомышльского отделения полиции Александр Кириченко подтвердил, что полицейские следственно-оперативной группы фиксируют все обстоятельства и определяют квалификацию происшествия как военное преступление – ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Чернигове не осталось ни одной больницы, которая не была бы повреждена оккупантами.

Читайте также: